HB20 recebe mudanças na linha 2017; confira preços

10:50 · 17.01.2017 / atualizado às 10:56

Agora a central de multimídia no HB20 não é mais restrita à versão Premium, agora passa a ter na Comfort Plus blueMedia 1.0. Com preço inicial de R$ 48.530,00, a opção com câmbio manual, por exemplo, apresenta ainda lanternas Clear Type, regulagem de altura e profundidade do volante e detalhes de cromo acetinado nas maçanetas internas, nas saídas de ar e no freio de mão.

O modelo é oferecido em três opções sólidas, quatro metálicas e três perolizadas. Nesse quesito, a Hyundai reduziu o valor cobrado pelas pinturas metálicas e perolizadas do HB20, que passam a custar R$ 650,00, ante R$ 1.100,00 no ano-modelo 2016. Confira abaixo os preços das 24 versões da linha HB20 para este ano, a qual varia de R$ 42.500,00 a R$ 71.175,00: