Harley levará 12 modelos ao 7º Salão Moto Brasil

09:15 · 25.01.2017 / atualizado às 09:24

Conforto, tecnologia de última geração, entretenimento e estilo rebelde bagger: Street Glide Special 2017. A última palavra em conforto Touring: Ultra Limited 2017 A nova Roadster combina potência, agilidade e estilo personalizado que sintetiza quase 60 anos do espírito Sportster Traseira colada no chão no estilo fastback e torque elevado: A Roadster é uma comedora de asfalto.

De 26 a 29 de janeiro, acontece a 7ª do Salão Moto Brasil no Rio de Janeiro. Entre as marcas presentes, a Harley-Davidson está mais do que confirmada. Esta é a quarta vez que ela está presente no evento e, desta vez, ela não só levará um grande volume de novidades de 2017 - serão 12 modelos do lineup -, como será a responsável pelo mais estande da história da companhia no evento e o segundo maior deste ano, com 500m².

Entre as motocicletas em exposição está a inédita Harley-Davidson Roadster e a nova família Touring, equipada com o potente motor Milwaukee-Eight, o nono da história da H-D. Também haverá um palco exclusivo para o espaço, em que bandas vão embalar os visitantes e clientes ao som do bom e velho rock n’ roll, além de uma boutique completa com produtos e acessórios originais Harley-Davidson, bar temático e promoções exclusivas para aquisição de motocicletas e produtos da marca. O lounge VIP, destinado exclusivamente para membros H.O.G., terá open bar e open food gratuitos e será oferecido também o benefício do estacionamento exclusivo e de graça.

Para o dia 28, haverá uma programação diferenciada. Os membros H.O.G. se reunirão na concessionária Rio Harley-Davidson e sairão em comboio, às 16h, em direção ao Riocentro. A ação será registrada com filmagem área de todo o trajeto realizado. Em 2016, o grupo contou com mais de 400 motocicletas.

“A Harley-Davidson oferece sempre aos clientes, fãs e entusiastas uma experiência única com a marca, que vai muito além das motocicletas. Todos os anos, a concessionária Rio Harley-Davidson consegue não apenas manter nossos padrões, como também proporcionar ao público o melhor do lifestyle da marca. O resultado é sempre muito positivo e motivo de orgulho para a companhia”, afirma Flávio Villaça, gerente de Marketing da Harley-Davidson do Brasil. Para ele, é importante que os concessionários busquem sempre inovar para que as experiências não se repitam e os clientes sempre agreguem algo novo.

Novidades O evento acontecerá em uma área interna e refrigerada de 23 mil m² e uma área externa de 15 mil m² com apresentação de shows de wheeling com a Equipe Alto Giro, test riders, Globo da Morte e escola de pilotagem. Acontecerão demonstrações do GTM (Grupo Tático de Motos da Polícia) e também a 3ª edição do Bike & Art Show, espaço dedicado a customização de motocicletas, onde 12 customizadores do Brasil vão apresentar seus projetos e o público participará votando no melhor trabalho. A organização espera reunir mais de 100 mil visitantes. Muitas são as novidades para esse ano, entre elas, uma área exclusiva para negócios, a primeira edição do Museu da Motocicleta e uma área de shows musicais de 4.500 m² com praça de alimentação e food trucks. Haverá estacionamento exclusivo para motocicletas junto a uma área de serviços com troca de pneus, lavagem de motos e guarda-volumes.

Serviço:

Salão Moto Brasil 2017

Local: Riocentro – Pavilhão 4

Endereço: Rua Salvador Allende, 6555 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 26 a 29 de janeiro

Horários:

26 e 27/01 - 14h às 22

28/01: 12h às 22h

29/01: 12h às 20h