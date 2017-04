GT-R Track Edition será apresentado em Nova Iorque

10:32 · 09.04.2017

O ano começou com a Nissan lançando a nova geração dos GT-R e o GT-R NISMO. Agora, a linha ganha produção limitada do GT-R Track Edition com estreia no Salão Internacional do Automóvel de Nova Iorque, que ocorrerá entre os dia 14 e 23 de abril, no centro da convenção de Jacob Javits.

Como terceira versão da linha GT-R, a Track Edition ocupa posição única entre as facetas "T" (Touring) e "R" (Racing) da equação do superesportivo. Projetado para oferecer um maior nível de desempenho do que o GT-R Premium, a Track Edition apresenta elementos do emblemático GT-R NISMO, mantendo ainda a mesma configuração mecânica do GT-R Premium, que desenvolve 572 cavalos de potência (em comparação com o GT-R NISMO de 608 cavalos). O novo GT-R Track Edition terá preço inicial de US$ 127.990 e estará disponível no segundo semestre de 2017 somente em concessionárias GT-R certificadas Nissan dos Estados Unidos.

Os novos recursos de desempenho do GT-R Track Edition começam com a aderência adicional da carroceria (além de soldagem por pontos), que ajuda a aumentar a rigidez do em relação ao modelo GT-R Premium. Em seguida, a avançada suspensão independente nas quatro rodas recebe o ajuste exclusivo NISMO, com peso reduzido e barra estabilizadora adicional em relação ao GT-R Premium, bem como pneus NISMO.

Outro equipamento padrão inclui os para-choques dianteiros do GT-R NISMO, rodas de liga de leve aro 20 NISMO e um spoiler traseiro de fibra de carbono especial. No interior, a versão Track Edition inclui acabamento na cor vermelha e preta exclusivo e com assentos inspirados em carros de competição.