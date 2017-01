Grupo Newland compra concessionária Mercedes em Recife

14:36 · 04.01.2017

O Grupo Newland, que acaba de inaugurar a moderna concessionária Newsedan Mercedes-Benz na Av. Herculano Bandeira, incorporou a representação Mercedes-Benz Automóveis do Grupo Rodobens, que funcionava em frente ao aeroporto. Dessa forma, a Newsedan passa a representar de maneira exclusiva os automóveis da marca Mercedes-Benz em Recife, e todos os clientes passam a ser atendidos em um só endereço, e nas mais modernas instalações do rigoroso padrão que a conceituada marca exige.

“Todos os clientes Mercedes-Benz passam a ser atendidos pela Newsedan, que traz para Recife, toda a experiência de qualidade e excelência dos serviços Premium da marca Alemã. Nossa prioridade é o melhor atendimento possível, visando encantar o cliente Mercedes, que é muito exigente“ diz Luiz Teixeira de Carvalho, diretor presidente do Grupo Newland, e que tem fortes raízes pernambucanas.

A Newsedan Recife foi inaugurada em novembro passado, e atende todos os padrões mundiais da marca para Concessionárias Mercedes-Benz, que além do luxo, traz um atendimento diferenciado, que proporciona ao cliente uma experiência única.

Um dos destaques da nova concessionária é a localização: fica no Bairro do Pina, uma área centralizada, perto da Zona Norte e da Zona Sul. Num espaço amplo e confortável, os clientes contam com diversas opções da marca e podem comprar todos os modelos Mercedes-Benz disponíveis no Brasil. A Newsedan também oferece uma moderna e equipada oficina e boutique, com vários artigos da marca.