10:59 · 02.02.2017 / atualizado às 12:22

A General Motors (GM) e a Honda anunciaram o estabelecimento da primeira joint-venture da indústria automotiva para a produção em massa de um sistema avançado de células de combustível de hidrogênio que será utilizado nos futuros produtos das duas marcas. Essa união foi batizada de “Manufatura de Sistema de Células de Combustível, LLC” (Fuel Cell System Manufacturing, LLC). A nova empresa irá operar dentro da fábrica de baterias da GM em Brownstown, Michigan. A produção em massa está prevista para iniciar por volta de 2020 e gerar aproximadamente 100 novos empregos. As empresas estão realizando aportes igualitários, totalizando um investimento de $85 milhões na joint-venture.

Honda e GM vêm trabalhando juntas por meio de um acordo de colaboração anunciado em Julho de 2013, que estabelece um convênio de codesenvolvimento para a próxima geração de sistemas de células de combustível e tecnologias de armazenamento de hidrogênio. As empresas integraram as equipes de desenvolvimento e compartilharam conteúdo de propriedade intelectual para criar uma solução comercial mais acessível para a tecnologia, bem como para sistemas de célula de combustível e armazenamento de hidrogênio.

A joint-venture será operada por um conselho de administração composto por três executivos de cada empresa. Além disso, o posto da presidência será rotativo, intercalado entre as empresas. As duas marcas são líderes reconhecidas em tecnologias de célula de combustível com mais de 2.200 patentes, de acordo com o Índice de Crescimento de Patentes de Energia Limpa (Clean Energy Patent Growth Index). A GM e Honda aparecem no ranking como número 1 e número 3, respectivamente, em número de patentes de células de combustível registradas entre 2002 e 2015.

A tecnologia de célula de combustível aborda muitos dos principais desafios enfrentados pelos automóveis na atualidade: dependência do petróleo, emissões, eficiência, autonomia e tempo de reabastecimento. Veículos movidos a célula de combustível podem operar com hidrogênio produzido a partir de fontes renováveis como eólica e biomassa. O vapor d’água é a única emissão de veículos desse tipo.

Além de aprimorar o desempenho do sistema de células de combustível, GM e Honda estão trabalhando para reduzir o custo de desenvolvimento e fabricação por meio de economias de escala e fornecedores comuns. As duas empresas também seguem trabalhando junto a governos e outras partes interessadas para avançarem na infraestrutura de reabastecimento, fundamental para a viabilidade a longo prazo dos veículos a célula de combustível, bem como a aceitação dos consumidores.

Realidade

A Honda iniciou a entrega do novo Clarity Fuel Cell aos clientes japoneses e norte-americanos. O Clarity Fuel Cell recebeu a melhor avaliação em autonomia da Agência de Proteção Ambiental Americana (EPA) entre os veículos elétricos sem motor à combustão, com uma classificação de autonomia de 589 quilômetros e uma economia média de combustível de 109 quilômetros por litro do equivalente a gasolina.

“A experiência que a Honda adquiriu com a criação da primeira geração do sistema célula de combustível Clarity, é algo valioso, que estamos aproveitando para alavancar o desenvolvimento em conjunto com a GM da próxima geração de sistema de células de combustível", comenta Takashi Sekiguchi, diretor administrativo e COO de Operações de automóvel, Honda Motor Co., Ltd. "Nossa colaboração é uma oportunidade de utilizar de maneira ainda mais ampla as especialidades de cada companhia para popularizar o uso de veículos movidos a células de combustível o mais rápido possível".

Não é a primeira vez

GM e Honda já trabalharam juntas no desenvolvimento colaborativo de sistemas de propulsão, em 1999, quando a Honda fabricou 50.000 motores V-6 para o modelo Saturn VUE e recebeu motores a diesel da filial da GM, Isuku, para uso na Europa.