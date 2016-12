Ford: peças da Bahia para o mundo

08:29 · 22.12.2016

Com 1.500 m², a Ford inaugura um novo centro de distribuição de exportação de peças produtivas na Bahia, na cidade de Simões Filho, para agilizar o envio de itens locais para sete fábricas da marca no mundo. O novo armazém possui área de escritório e docas virtuais para depósito de contêineres. Ele vai receber, consolidar e expedir material de 20 fornecedores da região e exportar para fábricas da Ford na Venezuela, Índia, China, Tailândia, Rússia, México e Vietnã.

A entrega será feita diretamente no entreposto aduaneiro Columbia, de onde as exportações seguem para o destino de saída do País, por meio do porto de Salvador ou em casos urgentes por aeroporto. Com a globalização, linhas que produzem o Ka e o EcoSport nesses países utilizam muitas peças fabricadas exclusivamente no Brasil, incluindo estampados da fábrica de Camaçari.

As principais mudanças incluem a realização da operação externa dentro de área alfandegada e a otimização de embalagens de exportação, com padrão global. Outros ganhos com o novo espaço são mudanças no controle diferenciado de inventário, retorno imediato ao fornecedor em caso de problemas na chegada do material e emissão de memorando de exportação para todas as peças. Anteriormente, a operação de exportação era feita em um armazém externo, que operava como extensão do Complexo de Camaçari.

Esta é a segunda instalação da Ford a usar o novo sistema, com uma série de vantagens de logística, governança e diminuição na complexidade: no último mês de agosto, a Ford colocou em operação o centro de distribuição de Suzano, em São Paulo.F