Ford GT exibe painel futurista; veja vídeo

09:00 · 21.01.2017

Painel Modo Normal Painel Modo Sport Painel Modo Track Painel Modo V-Max Painel Modo Wet

Com o lançamento do superesportivo GT, a Ford destaca o seu novo painel futurista totalmente digital como uma tendência para a próxima década, o qual teve consultoria na confecção do piloto Scott Maxwell, da Multimatic, vencedor em Le Mans.Em testes no laboratório de simulação ele sugeriu, por exemplo, mudanças no conta-giros para ampliar a visão periférica da zona vermelha de rotação do motor EcoBoost V6 e também ajustes na prioridade de informações de desempenho.

Com tela digital de 10 polegadas, o design é inspirado em gráficos de corridas, para evitar distrações e facilitar a leitura. Ele pode se configurado para cinco modos de direção disponíveis – normal, molhado, esporte, pista e velocidade. "Nós criamos o GT com um painel de instrumentos digital inovador, que muda em cada modo de direção e traz o que é importante e útil para o motorista", pontua Jamal Hameedi, chefe de engenharia da Ford Performance.

Os cinco modos de direção do Ford GT são selecionados por comandos no volante para ajudar o motorista a manter a atenção na pista e as mãos no volante. Em cada modo a tela exibe as informações de um jeito diferente, destacando o que é essencial para aquela condição:

O modo Normal mostra as informações de forma objetiva e profissional. O tema é simples, com velocímetro no centro, indicador de marchas à direita, combustível e temperatura no alto à esquerda. O conta-giros, em formato de bastão, mostra a faixa de rotação baixa em escala comprimida – o motor avança tão rápido que os giros menores pouco importam para o motorista. A faixa de 3.000 a 7.000 rpm domina o topo da tela.

O modo Wet (molhado) usa muitas informações do modo Normal, com tema azul e o conceito de “chão molhado”. Os gráficos sob o velocímetro simulam o brilho do asfalto molhado, destacando para o motorista o modo selecionado.

O modo Sport muda a prioridade de informações. Traz o indicador de marcha no centro e o velocímetro deslocado para a direita, com menos destaque. Com cor laranja vibrante, é o modo preferido pela maioria dos motoristas de teste.

O modo Track (pista) usa um contraste forte de fundo preto com texto e gráficos em vermelho, fáceis de enxergar em velocidade, com o indicador de marcha e o velocímetro em destaque. Já a temperatura do motor, pressão e temperatura do óleo e nível de combustível – mostrado em porcentagem, em vez da autonomia em milhas – ficam embaixo, à direita.

O modo V-Max tem uma tela completamente diferente, objetiva e reduzida. Criada especialmente para a busca da velocidade máxima, traz um velocímetro grande no centro e conta-giros reduzido a uma só linha com ponto indicador para evitar distração. Temperatura do motor, pressão e temperatura do óleo e pressão do turbo ficam à direita, e o marcador de combustível no canto superior esquerdo.