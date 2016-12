Ford Fusion 2017 ganha novo câmbio

14:00 · 23.12.2016

Todas as versões do Fusion 2017 trazem esse novo recurso integrado na transmissão automática de seis marchas A versão 2.5 Flex dispõe ainda da função Low e a versão 2.0 EcoBoost tem a função Sport

A Ford anunciou novidade no interior do Fusion 2017. A transmissão agora trocou o formato de alavanca para um seletor rotativo eletrônico, chamado E-Shifter. Ele proporciona mais espaço entre os bancos e também permite que o câmbio entre automaticamente no modo de estacionamento, para evitar acidentes. Isso acontece porque os engenheiros da marca dentificaram a oportunidade de incluir um software inteligente para impedir a movimentação do carro, mesmo se o motorista esquecer ou acidentalmente deixar o comando em outra posição, que não o P, ao estacionar.

A tecnologia foi criada para colocar o carro automaticamente no modo de estacionamento em qualquer uma das seguintes condições: o motorista desligar o veículo, a porta do motorista for aberta quando o cinto de segurança estiver solto e o veículo parado ou o cinto de segurança for solto quando a porta do motorista estiver aberta e o veículo parado. Esse sistema também evita também outras situações indesejadas, como o engate da ré quando se está acima de 8 km/h.

Todas as versões trazem esse novo recurso integrado na transmissão automática de seis marchas. A versão 2.5 Flex dispõe ainda da função Low, que ajuda a segurar o carro em declives usando o freio-motor, e a versão 2.0 EcoBoost tem a função Sport, com trocas em rotação mais alta para uma direção esportiva, além de paddle shift para trocas manuais.