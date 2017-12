Ford disponibiliza 'Sygic' para EcoSport e New Fiesta

14:36 · 22.12.2017

A Ford anunciou que a partir de agora o Sygic, um dos aplicativos de navegação mais populares do mundo, principalmente entre usuários de iPhone, já está disponível em sua linha de produtos. Para quem não conhece: o app fornece informações como rotas, condições do trânsito e radares, operando por meio de comandos de voz e com imagem projetada na tela do veículo.

A linha 2018 do New Fiesta e EcoSport trazem uma versão da multimídia compatível com o Sygic. Para os modelos Focus, Fusion e Ranger também será disponibilizada uma atualização de software para permitir seu uso no primeiro trimestre do ano que vem.

O Sygic roda em Android ou iOS, conectados com o veículo via cabo USB. Com isso, o aplicativo é projetado automaticamente na tela do veículo e todos os seus controles passam a ser feitos pelo SYNC 3. A tecnologia evita que o motorista precise tirar as mãos da direção e a atenção da pista para usar o navegador, aumentando a segurança.

Além do Sygic, outros 20 aplicativos rodam na central multimídia da Ford, como Glympse, Spotify, Sem Parar, Guia UOL, Banco24Horas e Touch Pizza, lista que vem sendo continuamente ampliada.