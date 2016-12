Ford começa produção do Novo GT

11:00 · 20.12.2016

Em menos de dois anos da exibição do Ford GT no Salão de Detroit de 2015, a Ford completa a produção do seu superesportivo GT. Ele é fabricado em Ontário, no Canadá, e terá fabricação limitada a 250 unidades pora ano.

No começo de 2016, a Ford anunciou dois objetivos principais para o Novo GT: conquistar um bom resultado em Le Mans e iniciar as entregas antes do final do ano. "Conseguimos realizar os dois. Para todos que participaram do projeto e desenvolvimento deste carro, incluindo todos os nossos empregados e fornecedores, este é um momento de comemoração", ressaltou Raj Nair, vice-presidente de Desenvolvimento do Produto Global da Ford.

Entre suas características estão a carroceria e rodas de fibra de carbano e motor V6 EcoBoost com mais de 600 cv, suspensão ajustável, freios de carbono-cerâmica, controles integrados no volante, pedais ajustáveis e painel totalmente digital e configurável.