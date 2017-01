Ford coloca cacatua para cantar rock; veja vídeo

12:00 · 13.01.2017

A Ford lançou uma nova campanha para divulgar o sistema de comando de voz presente como item de série em toda a linha Ka. O Ka e o Ka+ foram os primeiros a oferecer essa tecnologia no chamado segmento de entrada do mercado brasileiro. O recurso permite acessar ligações, mensagens, previsão do tempo, notícias e navegação pelo smartphone com segurança. O filme publicitário em tom bem-humorado é estrelado por uma ave cacatua, que aciona o sistema de voz para ouvir rock e dançar quando o dono sai do carro.

My Connection e SYNC

No catálogo inicial, junto com o rádio My Connection Gen.3 com Bluetooth, o compacto da Ford traz como item exclusivo o compartimento para fixação do celular, chamado MyFord Dock. A sua tampa ajustável permite acomodar aparelhos de diferentes tamanhos, com entrada USB adicional para recarga. O comando de voz do rádio My Connection Gen.3 funciona com celulares Android e Apple e é fácil de operar. No sistema Google, além de telefone, leitura de notícias e previsão do tempo, permite acessar o navegador – Google Maps, Waze ou outro configurado pelo usuário – agenda de contatos, tarefas, calendário, ferramenta de busca, músicas favoritas, calculadora, gravador de voz, despertador e Twitter. No iPhone, inclui também acesso a recursos como FaceTime, Facebook e perguntas e respostas.

A partir do catálogo SE Plus, o Ka e o Ka+ vêm com o sistema de conectividade SYNC. Além de tela de 3,5 polegadas e controles de áudio no volante, conta também com tecnologia AppLink para o acesso a aplicativos de smartphones e Assistência de Emergência, que faz uma ligação automática para o serviço de atendimento médico de urgência 192, o SAMU, em caso de acidente com acionamento dos airbags ou corte de combustível. A principal vantagem dos sistemas com comando de voz da Ford é a segurança, para o motorista se manter conectado sem precisar tirar as mãos do volante e a atenção da pista.