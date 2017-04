Ford atinge a marca de 200 mil motores produzidos

08:30 · 29.12.2016

Com tamanho compacto, o motor 1.0 flex produzido tem potência de 85cv com etanol e 80 cv com gasolina

A Ford comemorou o marco de 200.000 motores produzidos na fábrica de Camaçari, na Bahia. A planta foi inaugurada em abril de 2014 e produz a nova geração de motores 1.0 flex de três cilindros com duplo comando de válvulas que equipa a linha Ka e tem potência de 85cv com etanol e 80 cv gasolina e Selo de Eficiência Energética do CONPET.

Essa fábrica de motores realiza o ciclo completo de produção, desde o bloco e o cabeçote usinados até a montagem final. Além de cerca de 10 robôs e 14 carregadores automáticos de peças, conta com 34 centros de usinagem e máquinas especiais para usinagem dos blocos e cabeçotes.

A linha de montagem tem estações projetadas para oferecer eficiência e ergonomia para os operadores. Todos os seus equipamentos são conectados via wi-fi a uma central de gerenciamento para o monitoramento on-line da qualidade da produção e da manutenção dos equipamentos.

Entre suas inovações, ela oi a primeira no Brasil a utilizar o processo de mínima quantidade de lubrificantes (MQL) em 100% dos centros de usinagem do motor, reduzindo o uso de água e óleo lubrificante na operação.