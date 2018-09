Ford apresenta novo recurso para trilhas off-road

12:54 · 19.09.2018

A Ford apresentou um novo recurso off-road que vai equipar a F-150 Raptor 2019, a partir do final deste ano, e também a Ranger 2019 que será lançada nos Estados Unidos no início do próximo ano. É o Trail Control, equipamento que funciona de forma similar ao controle de cruzeiro quando se dirige em terrenos fora de estrada.

O controle de trilha comanda o acelerador e os freios quando o veículo roda em pistas off-road mais difíceis, como por exemplo subidas e descidas com erosão, permitindo que o motorista se concentre somente na direção. Ele pode ser programado com velocidades de 1 a 20 mph (1,6 a 32 km/h), tornando a condução muito mais divertida.

A nova F-150 Raptor será a única picape que permitirá ao motorista utilizar o Trail Control em todos os modos de condução 4x4. O novo recurso ajuda a superar obstáculos em terrenos íngremes, direcionando o torque automaticamente para cada roda e freando em seguida para fazer a picape descer suavemente do outro lado. Ele também ajuda a desatolar a picape se ela ficar presa em areia fofa.