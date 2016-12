Ford apresenta novo Mustang para as pistas

11:37 · 26.12.2016

A Ford apresentou uma nova versão do Mustang nos Estados Unidos, o Shelby FP350S,com motor V8 5.2 de quatro válvulas por cilindro. Mas, ele é destinado exclusivamente a pilotos profissionais de corrida. O carro faz parte de uma seleta linhagem de modelos de competição da marca, como FR500C, BOSS 302R e 302S e Shelby GT350R-C e GT4.

Entre suas características, tem cárter e resfriador de óleo de alta performance e transmissão manual Tremec 3160, com bomba de óleo integrada e relação final de 3,73. A suspensão especial conta com calibração elétrica da direção e o sistema de freios é de ultra-alta performance.

Além disso, tem tem divisor e asa traseira ajustável de fibra de carbono da Ford Performance, rodas dianteiras de 19x10,5 polegadas e de 19x11 polegadas na traseira – com a opção de rodas forjadas de corrida de 18x11 polegadas. Grafismos personalizados Shelby FP350S e escapamento especial de competição completam o pacote do esportivo, que tem chassi integrado na carroceria com solda especial “seam welding”. A cabine conta com gaiola de proteção de seis pontos e banco de competição, ambos padrão FIA, volante de liberação rápida e sistema MOTEC de aquisição de dados.