Ford apresenta Mustang 2018; veja vídeos

14:08 · 17.01.2017

Três anos após sua transformação em carro global, o Mustang é exibido com novidades no design, trazendo mais aerodinâmico na dianteira e na traseira. O seu capô está mais baixo e a grade foi redesenhada. Pela primeira vez toda a linha terá luzes dianteiras de LED, incluindo luzes de assinatura, faróis alto e baixo, piscas e faróis de neblina. A traseira também tem novas lanternas de LED, de aparência sofisticada, além de novo pára-choque e aerofólio. A ponteira de escape é dupla no Mustang EcoBoost e com quatro saídas no Mustang GT com motor V8.

No interior, o console central tem costuras aparentes feitas a mão e almofadas de joelho. As maçanetas, aros e instrumentos têm acabamento em alumínio. Os revestimentos dos bancos contam com novos padrões e cores e o painel de instrumentos exibe um emblema Mustang renovado. A chave também tem novo design e o volante oferece aquecimento opcional. O Mustang 2018 amplia também as opções de personalização com três novas cores da carroceria e 12 tipos de rodas. A linha 2018 tem novidades também nos equipamentos, como a transmissão automática de 10 velocidades. Comparada ao câmbio anterior de seis marchas, ela oferece engates mais rápidos, melhor resposta em baixa velocidade e uma grande redução nas perdas por atrito. Um detalhe: é oferecida ainda a opção manual, que foi aprimorida e para o V8 foi totalmente redesenhada, incluindo dupla embreagem e um volante de massa dupla para aumentar o torque e uma modulação de embreagem mais eficiente. Na lista de mudanças estão ainda a tecnologia de suspensão MagneRide e, no interior, o fenomenal painel digital configurável de 12,3 polegadas. O esportivo é oferecido com os motores V8 5.0 e EcoBoost 2.3 turbo que foram revisados para oferecer mais potência. O ronco do motor do novo Mustang também foi refinado e até esse som pode ser personalizado. A versão GT oferece um sistema de válvula ativa de escape, opcional, que permite variar a potência sonora. A chegada ao mercado norte-americano será em setembro próximo. Em seguida, ganha novos mercados mundiais, inclusive com a previsão de chegada ao Brasil no início de 2018.