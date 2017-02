Focus ganha novo tom de vermelho

12:27 · 03.02.2017

Além do vermelho Toscana perolizado, modelo tem as sólidas branco Ártico e vermelho Bari, a metálica prata Geada e as perolizadas azul Aurora, cinza Ubatuba, cinza Moscou e preto Gales

A Ford realizou uma pesquisa global para incrementar suas opções de cores, que mostrou o crescimento do vermelho na tendência de preferência dos consumidores de veículos. Em sua linha 2017, o Focus Hatch e Fastback acabam de ganhar o vermelho Toscana perolizado, atualizando o leque de escolha. “Essa nova tonalidade une sobriedade com esportividade, além da elegância do acabamento perolizado, que cria uma distinção especial no Focus”, diz Fernando Pfeiffer, gerente de Produto da Ford.

Assim, a linha Focus é disponível agora nas cores sólidas branco Ártico e vermelho Bari, na metálica prata Geada e nas perolizadas azul Aurora, cinza Ubatuba, cinza Moscou e preto Gales, além do novo vermelho Toscana. Essas cores são as mais representativas na preferência encontrada na pesquisa mundial que a Ford realiza periodicamente para definir e introduzir novas cores na configuração de seus produtos.

Como ocorre no resto do mundo, a cor preferida do brasileiro hoje na linha Focus é o branco (com cerca de 50% das vendas), seguida do prata (com cerca de 20%) e do preto (em torno de 14%). Mas há um aumento de consumidores que buscam outras opções, com tonalidades que são definidas pelas equipes especializadas da Ford de acordo com as características de cada veículo e dos mercados onde será vendido.

Nessa pesquisa são consideradas várias referências, que vão desde o vestuário e arquitetura até escultura, acessórios e artigos esportivos. O vermelho Toscana é inspirado na região da Itália central famosa pelo seu pôr do sol, considerado um dos mais belos do mundo. Além da capital Florença, ela abrange cidades históricas como Pisa, San Gimignano e Lucca, ligadas por estradas pitorescas em meio a paisagens de campos, plantações de vinho e oliveiras. A região é conhecida ainda por ser o berço de mestres da Renascença e artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Maquiavel, Galileu Galilei, Dante Alighieri e Puccini.