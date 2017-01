Fique atento a manutenção de seu para-brisa

15:00 · 12.01.2017

Os proprietários de veículos automotores precisam estar conscientes sobre a importância que os vidros têm na visibilidade durante a sua condução. O para-brisa faz parte da estrutura do automóvel e atua na segurança dos ocupantes. Além de protegê-los da chuva, do vento, de insetos, dos ruídos externos e dos gases expelidos por outros veículos, o para-brisa impede que o teto se amasse, em caso de capotamento e provoque ferimentos mais graves nos ocupantes.

Também complementa o sistema de retenção do veículo em colisões, em conjunto com os cintos de segurança e o airbag e, por ser colado à carroceria, impede que os ocupantes sejam arremessados para fora em colisões frontais.

Para garantir a visibilidade necessária e a preservação do para-brisa, a empresa Saint-Gobain Autover Brasil recomenda aos motoristas algumas ações simples, mas de muita importância para a segurança veicular. As palhetas dos limpadores devem ser substituídas a cada ano ou quando for observado que a limpeza do para-brisa não está eficiente. Elas devem estar sempre limpas e é importante que a superfície do para-brisa esteja molhada, quando os limpadores forem ligados, para evitar que o acúmulo de poeira provoque riscos ou sulcos na superfície do vidro e comprometa a visibilidade. A limpeza deve ser feita com pano úmido com soluções neutras e evitar produtos químicos abrasivos.

Também se deve dar atenção ao reservatório de água, que funciona em conjunto com os limpadores.