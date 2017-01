Fiat Palio é o seminovo mais vendido de 2016; veja ranking

12:18 · 02.01.2017 / atualizado às 12:23

O Fiat Palio 2012 foi o modelo mais vendido entre os seminovos, seguido de Hyundai HB20S 2014 e Fiat Uno 2011

Em 2016, a Chevrolet levou a melhor com quatro veículos entre os 20 mais vendidos entre os seminovos, segundo pesquisa da plataforma AutoAvaliar do Grupo MegaDealer. No entanto, é a Fiat com o Palio que encabeça a lista, com Volkswagen Fox e Ford Fiesta em segundo e terceiro respectivamente. Conforme os dados, o Palio de 2012 foi o campeão de vendas, seguido pelo Hyundai HB20s 2014, na segunda colocação, e pelo Fiat Uno 2011.

Outro levantamento feito na plataforma da AutoAvaliar mostrou que o mercado de veículos seminovos e usados é um dos poucos setores que registram crescimento no período de crise econômica no Brasil. As vendas apuradas de janeiro a agosto deste ano somam cerca de R$ 7,8 bilhões, um crescimento de 84% em relação ao mesmo período do ano anterior, com R$ 4,2 bilhões.

Segundo o estudo, o custo médio com as transações de seminovos e usados também subiu de um ano para outro. De janeiro a agosto de 2016, a média foi de R$ 22,5 mil por automóvel, ante os R$ 19,9 mil verificados no mesmo período de 2015, um crescimento 13%. O levantamento utilizou dados de mais de 1,3 mil concessionárias de veículos e cerca de 20 mil revendedores multimarcas no Brasil. Confira o ranking abaixo: