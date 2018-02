Fiat faz recall de air bags

08:21 · 02.03.2018

O Grupo FCA está em campanha para análise, verificação e, se necessária, substituição gratuita dos módulos dos air bags do lado do motorista e/ou do banco do passageiro. Desde janeiro é possível agendar atendimento desse serviço aos proprietários do veículo Fiat Uno, ano/modelo 2010 a 2012. A campanha abrange 11.447 unidades do modelo, com últimos sete dígitos do chassi de 0000002 a 0301030.

Entra também no recall o Novo Palio, com 1.700 unidades e os últimos sete dígitos: 2000001 a 4000021, e Grand Siena, com 237 unidades com últimos sete dígitos 3000001 a 3000262. Em ambos os casos, são veículos ano/modelo 2012, todas as versões.

Foi detectada a possibilidade de degradação do deflagrador do air bag devido à eventual exposição do veículo a variações elevadas de temperatura e umidade absoluta durante longos períodos. Em caso de colisão que resulte no acionamento do air bag, poderá ocorrer a ruptura de seu deflagrador devido a uma excessiva pressão interna, provocando a dispersão de fragmentos metálicos com potenciais danos físicos graves ou até mesmo fatais aos ocupantes do veículo.