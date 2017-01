Fiat convoca proprietários de Linea e Punto

08:00 · 23.01.2017

Os veículos Linea envolvidos tem numeração de chassis,não sequencial entre 9BD11056991505203 a 9BD11056CC1542284

Atenção aos proprietários dos veículos Linea e Punto de 2009 a 2012: a Fiat está convocando para a partir do dia 31 deste mês agendar um horário em uma das concessionárias da marca para fazer, gratuitamente, a inspeção e, se necessária, a substituição do eixo traseiro de seus carros. Trata-se de uma ação preventiva da montadora.

Foi detectada a possibilidade de existência de trinca na borda da travessa do eixo traseiro destes automóveis. Tal situação pode gerar eventuais inconvenientes, tais como ruído excessivo e desalinhamento do volante, além da dificuldade de desenvolver a velocidade desejada, considerando que em alguns casos pode haver contato do pneu com a proteção plástica interna da carroceria e, em casos extremos, potencializar o risco de ocorrência de acidente com eventuais prejuízos e danos físicos e materiais ao motorista, passageiros e terceiros.

Os veículos Linea envolvidos tem numeração de chassis,não sequencial entre 9BD11056991505203 a 9BD11056CC1542284. Os modelos envolvidos do Punto, trazem chassis, numeração não sequencial, entre 9BD11812191065435 a 9BD118181C1165352.

O tempo estimado para o reparo é de, aproximadamente, quatro horas e meia, podendo variar conforme o fluxo de atendimento na concessionária escolhida. Por este motivo, solicitamos aos clientes que agendem sua visita. Para mais informações, o consumidor poderá entrar em contato por meio da Central de Serviços ao Cliente Fiat, pelo telefone 0800 707 1000.