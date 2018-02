Felipe Massa acelera um Equinox; veja vídeo

13:22 · 26.02.2018 / atualizado às 13:50

Felipe Massa volta às pistas para dirigir o novo SUV da Chevrolet: o Equinox. Em uma campanha integrada, ele assume a direção do modelo com motor 2.0 turbo de 262 cavalos, o mesmo do Camaro nos Estados Unidos.

“O segmento de SUVs é o que mais cresce hoje no mercado. O consumidor é muito exigente e busca cada vez mais tecnologia, sofisticação, segurança para a família e performance superior. O Equinox vai além do já esperado por esse consumidor e traz características dos mais refinados SUVs do mundo e outras inéditas como o cancelamento de ruído externo, tudo puxado por um motor turbo de 262cv, que só existe em carros esportivos. O Equinox mostra que um SUV não precisa ser monótono, é possível ter todas as características como amplo espaço, versatilidade e seguranca sem perder a performance. Por isso ele é o SUV mais vendido da Chevrolet no mundo e já é também um sucesso no Brasil”, diz Hermann Mahnke, Diretor de Marketing da GM Mercosul.

Sobre o filme, dois jovens brincam com a aposentadoria do piloto e chegam a provocá-lo enquanto sai do supermercado. “Imagine poder desafiar o ídolo do seu esporte preferido, estar ao lado dele, testando os atributos de um produto que é vestido como um SUV, mas com um motor muito potente, muito esportivo e muito apaixonante”, diz Felipe Massa, complementando: “Muitas vezes você estará olhando e vendo a beleza de um SUV, mas, atrás da direção, com certeza vai sentir a performance de um Camaro, e isso é inédito”. A graça fica por conta da tranquilidade com que Massa domina a situação, encara o desafio retornando a pista de Interlagos e depois volta para casa levando as compras, ainda que totalmente reviradas no porta-malas do carro por conta das curvas do circuito.

Diversas ações da campanha poderão ser acompanhadas no meio digital. Entre elas, a “Volta Rápida” que levou convidados especiais a servirem de co-piloto de Felipe Massa, além deles mesmos terem o prazer de dirigir o Equinox. E o público poderá sentir toda essa adrenalina. É que uma câmera 360º colocada dentro do veículo vai permitir que um vídeo, feito exclusivamente para o formato pre-roll do Youtube, seja visto com óculos de realidade virtual na plataforma. A campanha conta também com posts no formato carrossel, canvas e stories, em que o próprio consumidor poderá controlar a animação, acelerando o Equinox com as próprias mãos. Além disso, a marca preparou um manual do carro em formato de GIF para o Instagram, com mensagens que explicam as funções do veículo de forma simples e direta. Basta salvar com o “pin” da rede social e procurar em caso de alguma dúvida.

Para o piloto, participar desse trabalho foi um momento de grande emoção. “Dirigir o Chevrolet Equinox nessa campanha me levou de volta a um tempo no início da minha carreira, aos 17 anos, quando me tornei campeão da Fórmula Chevrolet no Brasil. É claro que muito mudou desde então, mas ainda me senti um garoto, animado com a performance de um carro e doido para colocar ele na pista”, contou Felipe Massa.