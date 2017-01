Fãs celebram Dia Nacional do Fusca

11:11 · 20.01.2017

Galpão na Rua do Manifesto Fusca no 1º Salão do Automóvel de SP (1960) Fusca 1984 Fusca 1995 Novo Fusca com motor 2.0 TSI de 211 cv

Esta sexta-feira, dia 20, é uma data especial para milhares de fãs que celebram o Dia Nacional do Fusca. São mais de 21 milhões de unidades produzidas em todo o mundo e mais de 70 anos de história para contar. Aqui em Fortaleza, no dia 29, está reservado na agenda a comemoração a partir das 15h30, no Reserva Open Mall, pelo grupo Flasbackers.

O modelo saiu da linha de produção na Alemanha pouco depois do primeiro Natal após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. No Brasil, foi com ele que a Volkswagen iniciou suas operações, em 1953 – o modelo era montado em um galpão no bairro do Ipiranga. Seu motor tinha 1.200 cm³.

A partir de 1959 começou a ser fabricado no País, na primeira fábrica da Volkswagen fora da Alemanha, em São Bernardo do Campo, já na unidade Anchieta, até 1986. Sua produção foi retomada em 1993, a pedido do então presidente da República, Itamar Franco, o carro voltou a ser produzido, em uma versão movida exclusivamente a etanol, e parou de ser fabricado em 1996. Ao longo de toda a sua história, o Fusca teve mais de 3,1 milhões de unidades vendidas no Brasil.

Durante esse período o Volkswagen Sedan teve versões com motor de 1.300 cm³ (a partir de 1967, com 45 cv brutos), 1.500 cm³ (introduzido em 1970, com 52 cv brutos, o que lhe rendeu o apelido de Fuscão) e 1.600 cm³ (em 1974, com dupla carburação, que rendia 65 cv brutos). O câmbio foi sempre manual de quatro marchas. O modelo teve também várias reestilizações e séries especiais, como a Prata, de 1979.

Do original Volkswagen Sedan, o nome foi oficialmente substituído por Fusca em 1983. Em 1984, o modelo ganhou freios a disco na dianteira e passou a ser produzido apenas na versão 1.600 – no ano seguinte receberia versão 1.600 movida a etanol.

Renovado

A imagem do Beetle foi revivida pela Volkswagen em 1998, com o lançamento do New Beetle, o qual alcançou mais de 1 milhão de unidades vendidas até 2010.

O Novo Fusca chegou ao Brasil em 2012. Com linhas mais esportivas e tendo na dirigibilidade seu ponto alto, o modelo é equipado com o motor 2.0 TSI de 211 cv. O torque máximo, 280 Nm, é atingido já a partir de 1.700 rpm. Com câmbio DSG de dupla embreagem, o Fusca 2.0 TSI tem velocidade máxima de 224 km/h e acelera de 0 a 100 km/h em 6,9 segundos.