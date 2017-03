Faixa etária de 18 a 25 é a mais envolvida em acidentes graves na madrugada

09:00 · 23.12.2016

Os motoristas de 18 a 25 anos estão entre os principais envolvidos em acidentes na madrugada. Segundo um estudo realizado pela Liberty Seguros em sua base de clientes, essa faixa etária foi responsál pela maior parte dos acidentes com indenização integral. Foram avaliados 153.673 sinistros no País, entre os meses de agosto de 2015 e julho de 2016.

No entanto, uma curiosidade é que esses jovens sofrem mais acidentes no turno da tarde. De acordo com a pesquisa, essa faixa de 18 a 25 anos se envolveram em 10.967 dos acidentes avaliados, eles estão 8% acima da média geral de acidentes. Outro fato é que 37% dos acidentes que aconteceram durante a madrugada foram registrados como indenização integral.

Ainda nessa faixa etária, a maioria dos acidentes (33%) aconteceu no período da tarde, seguidos pela noite (31%), manhã (25%) e madrugada (11%). Do total de acidentes envolvendo jovens, 16% resultaram em indenização integral.

O levantamento também mostra que os motoristas de 26 a 35 anos se envolveram em 23.310 acidentes (14,6% do total), sendo que a maior parte dos acidentes (35%) aconteceu no período da tarde. Já os com idade superior a 55 anos são os que menos se envolvem em acidentes que resultam em indenização integral. Apenas 9% das ocorrências com esses clientes são consideradas graves.

Gravidades dos acidentes por período

Além da idade, o tipo de indenização recebida pelos clientes também foi um dos indicadores avaliados pelo levantamento. Vendo o total de sinistros desse período, 91,3% resultaram em indenização parcial e 8,7% em indenização integral. Dos acidentes ocorridos no período da madrugada, 29% foram classificados como indenização integral e, comparativamente aos outros períodos, este é horário que concentra os eventos mais graves. No período da manhã os acidentes classificados como indenização integral representam 8%, à tarde, 7% e à noite, 10%.

Acidentes por região

Dos 153.673 casos, 59.853 (39%) aconteceram no Sul, sendo que 8% resultaram em indenização integral. No Sudeste, foram 57.332 (37%), com 10% de indenizações totais. Na região Norte, dos 3.445 casos registrados, 9% resultaram em indenizações totais. No Nordeste foram registrados 20.234 casos (13%), com 8% de indenizações totais. Já no Centro-Oeste, dos 12.809 (8% do total geral) sinistros abertos, sendo que 8% resultaram em indenização total.