Evite problemas no ar-condicionado do carro

09:45 · 22.02.2018

Mau cheiro na cabine é o menor dos prolemas relacionado a falta de cuidado com o ar-condicionado do carro. O acúmulo de fungos e bactérias é responsável pela piora na qualidade do ar no interior do carro, aumentando as chances de doenças respiratórias pelo motorista e passageiro. Além disso, pode haver problemas de refrigeração deficiente, aumento no consumo de combustível e um prejuízo que pode chegar a R$1 mil.

“É preciso estar atento ao prazo de manutenção, troca do filtro e higienização do sistema. Sem esses cuidados, o uso passa a ser um problema e não uma solução”, afirma Fábio Facca, gerente nacional de vendas da Campneus, revendedora Pirelli.

Manutenção do filtro e a higienização são dois processos diferentes, mas que se complementam entre si. Enquanto o filtro é responsável por evitar a entrada de sujeiras e fuligens na cabine, a higienização tem como objetivo limpar o sistema de ventilação, matando bactérias e eliminando maus odores.

“A substituição do filtro deve ser feita a cada seis meses ou de acordo com o manual do veículo, para que a troca térmica na cabine não seja prejudicada. Já a higienização pode ser feita sem a necessidade de mudar o item, que pode estar em boas condições, pois muitas vezes a sujeira se instala na tubulação. Há um caso que precisa ser analisado também: muitos carros saem de fábrica sem filtro de cabine; a refrigeração ocorre normalmente, porém a filtragem das impurezas não é feita. Nesse caso, é preciso instalar um filtro e fazer a higienização, pois a sujeira já está impregnada”, completa.

Outro benefício gerado pelo cuidado com filtro e tubulação é o consumo de combustível: quanto mais sujo o filtro, mais ar para ventilar será necessário para funcionamento, refletindo direto no gasto com abastecimento, aumentando em até 15% o consumo.

“O preço do serviço de higienização pode variar entre R$70 e R$120, enquanto a troca de um filtro pode variar de R$40 a R$100, dependendo do modelo do veículo. São serviços que ajudarão o condutor a manter o sistema de ventilação funcionando corretamente. Um problema mais grave por falta de manutenção pode fazer com que o proprietário gaste 10 vezes mais o valor dessas revisões periódicas”, alerta.