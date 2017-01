Entenda funcionamento do motor EcoBoost; veja vídeo

09:00 · 23.01.2017

Motor Ford EcoBoost

Seguindo a linha menos cilindrada e mais potência, a Ford aplica o "downswing" em dois modelos no Brasil, com o Fusion 2.0 EcoBoost e o New Fiesta 1.0 EcoBoost. O seu funcionamento é controlado por um software exclusivo para otimizar o rendimento em qualquer condição de rodagem. Comparado aos motores convencionais, o EcoBoost conta com uma estrutura pequena e compacta, economizando peso e espaço para aumentar a eficiência.

Os novos motores utilizam três tecnologias principais, a primeira é a injeção direta de combustível, que permite dosar quantidades precisas de combustível diretamente nos cilindros. Feita com eletroinjetores de alta pressão com múltiplas injeções por ciclo, elimina o desperdício de combustível nos dutos de admissão e garante uma combinação perfeita de alta potência e eficiência.

A segunda é o turbo, dando uma dose extra de potência para o motor quando necessário. Entre outras inovações, ele trabalha com alta pressão e baixa inércia em altíssimas rotações, de até 248.000 rpm.

A terceira tecnologia é o duplo comando independente e variável de válvulas, que garante a quantidade correta de ar para a queima. Funcionando tanto na admissão como no escape, ele otimiza a eficiência do motor sob todas as condições de operação. Entre outras vantagens, permite a abertura tardia das válvulas de escape para melhorar o consumo de combustível e o cruzamento de válvulas para aumentar o torque em baixa rotação.

Para mostrar os "segredos" do EcoBoost, a Ford produziu um vídeo desse novo padrão de motor turbo. Confira abaixo: