Encontro Moto Iracema chega à 3ª edição

14:24 · 09.05.2018 / atualizado às 14:37

A Praia de Iracema recebe a terceira edição do Encontro Moto Iracema na noite desta quarta (9), a partir das 18 horas. Aberto ao público, o encontro reunirá cerca de 200 motociclistas no Largo dos Tremembés. O evento tem como organizadores a União Motociclista do Ceará e Caveiras Confraria.

Compondo a programação da Quarta Iracema, o local conta também com feira gastronômica com churrasco, acarajé, tapioca, sanduíche natural, sucos, doces, crepe gourmet, coquetel e cerveja, feira criativa com bazar, acessórios, crochê, roupas infantis, vinis e artigos para motociclistas, além de show de rock com a banda “A Mais Pedida”. O Moto Encontro Iracema acontece nas segundas quartas-feiras do mês e reuniu mais de 700 pessoas nas últimas edições.