Ducati realiza recall em cinco modelos

08:10 · 27.02.2018

1299 Panigale S Multistrada 1200 Monster 1200 S

A Ducati do Brasil convoca os proprietários das motocicletas modelos 1299 Panigale e 1299 Panigale S, Monster 1200 S, Multistrada 1200 S e XDiavel S para a substituição do “Pistão Flutuante da bomba de freio dianteiro Brembo”.

A marca identificou a necessidade de substituição do pistão flutuante ao realizar testes de segurança e qualidade, os quais detectaram que a ação de elevados esforços típicos da utilização na pista, frequentes intervenções do sistema ABS ou eventuais quedas da motocicleta pode induzir, em casos extremamente remotos, a alteração do componente prejudicando a frenagem do veículo podendo ocasionar quedas e danos físicos aos condutores, passageiros e terceiros.

Vale destacar que o freio traseiro não é afetado pelo problema e funciona corretamente.

A realização desta convocação é de caráter 100% preventivo, sem nenhum registro de qualquer tipo de ocorrência no Brasil.

Os proprietários de um dos modelos citados, devem entrar em contato com uma Concessionária Autorizada Ducati de Segunda a Sexta-feira das 9h as 17h, ou através do Serviço de Atendimento ao Consumidor Ducati 0800 738 2284, para agendar gratuitamente o reparo.

O tempo estimado do serviço é de aproximadamente 60 minutos. Para mais informações acesse www.brasil.ducati.com.