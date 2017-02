Ducati convoca proprietários da Scrambler

08:15 · 05.02.2017

A partir de amanhã, 6 de fevereiro, todos os proprietários do modelo Ducati Scrambler - versões Icon, Urban Enduro, Classic e Full Throttle -, anos 2015 e 2016 (chassis 95VK100AAGM000001 a 95VK100AAGM000552), devem comparecer a uma concessionária da marca para realizar a substituição do parafuso de fixação do suporte lateral da motocicleta. O serviço é gratuito e tem tempo estimado de realização de no máximo 30 minutos.

A Ducati Motor Holding identificou a necessidade de substituição do parafuso ao realizar testes de segurança e qualidade do modelo Scrambler. Foi constatada a possibilidade da porca de retenção do pivô do suporte lateral da motocicleta afrouxar e se soltar. Isto poderia ocasionar falha no sensor do interruptor do suporte lateral ao não detectar a sua posição correta, o que impossibilitaria ao piloto dar a partida no motor quando a motocicleta está estacionada.

Em casos extremos, a motocicleta pode entrar em movimento com o suporte lateral ainda estendido, ou o sensor do interruptor pode desengatar com a motocicleta em movimento, provocando o desligamento do motor.A realização desta convocação é de caráter 100% preventivo, sem nenhum registro de qualquer tipo de ocorrência no Brasil.