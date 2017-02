14:18 · 04.02.2017 / atualizado às 14:19

A Ducati, famosa marca de motos de luxo, anunciou a pré-venda de apenas três unidades da 1299 Superleggera no Brasil na bagatela de R$ 550.000,00, cada uma.

Com a estimativa de preço, a 1299 Superleggera torna-se a moto mais cara vendida no País, pesando apenas156 kg e com 215 cv de potência. A empresa restringirá o acesso ao modelo e só produzirá, na Itália, 500 motos Superleggera.

Os milionários que adquirirem a Superleggera no Brasil ainda levarão um macacão da Ducati Corse, divisão de corridas da marca.