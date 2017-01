Ducati abre pré-venda limitada de 1299 Superleggera

13:24 · 23.01.2017 / atualizado às 14:49

A Ducati começou a pré-venda do seu novo modelo: a 1299 Superleggera. Apresentada sob o conceito em latim “fortitudo mea in levitate”, que em português significa “minha leveza é a minha força”, haverá apenas três exemplares disponíveis para venda no Brasil , com preço de R$ 550 mil.

Considerada uma das motocicletas mais exclusivas já fabricadas no mundo, ela é a primeira moto de fábrica equipada com quadro, braço oscilante, subquadro e rodas em fibra de carbono. E assim como as rodas de alta especificação também com o mesmo material, tudo é exclusivo da 1299 Superleggera. A carenagem - também em fibra de carbono - é outro elemento de destaque.

Ela vem equipada com a versão de melhor desempenho do Superquadro. Graças a seus 217 cv, o motor desmodrômico na 1299 Superleggera é o propulsor de cilindro duplo mais potente jamais construído, e que incorpora os níveis definitivos da tecnologia Ducati. Para manter o desempenho explosivo da 1299 sob controle entra em ação o sistema ABS de curva Bosch recém calibrado que garante frenagem incomparável em segurança completa.

O que torna a 1299 Superleggera ainda mais exclusiva é o novo pacote de componentes eletrônicos que usa uma Unidade de Medição Inercial de 6 eixos (6D IMU) para gerenciar a variedade incomparável de controles eletrônicos. Esse sistema nos permitiu aprimorar o Controle de Tração Ducati EVO (DTC EVO) apresentado na 1299 Panigale S Anniversario, graças à introdução do Controle de Deslizamento Ducati (DSC), que garante desempenho ainda maior na saída de curvas. A 1299 também é a primeiríssima Superbike Ducati a ser equipada com o Ducati Power Launch (DPL) e também apresenta o Controle de Frenagem do Motor (EBC) visto em versões anteriores.

Com apenas 500 unidades fabricadas e disponíveis para venda em todo o mundo, apenas três unidades da Ducati 1299 Superleggera serão importadas para o Brasil, com entrega prevista para o segundo semestre. A Ducati reserva alguns "mimos" aos compradores, como um macacão Ducati Corse. A consulta de disponibilidade e reserva, mediante sinal de 10%, deve ser feita diretamente numa das Concessionárias Ducati. Informações sobre a concessionária mais próxima no site www.brasil.ducati.com