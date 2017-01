Curso gratuito de ar condicionado para veículos

12:37 · 30.01.2017

O Sest Senat Fortaleza está com inscrições abertas para o curso “Manutenção em Ar Condicionado para Veículos de Transporte Coletivo", que acontece de 06 a 14 de fevereiro de 2017, das 18h às 22h, em sua sede, com carga horária de 32 horas/aula. O curso é gratuito para os trabalhadores do transporte com vínculo e custa R$ 1.500,00 para a comunidade em geral. É necessário ter noções de elétrica. Informações: 3304-4111.