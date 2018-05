Copa Troller abre temporada 2018

07:31 · 05.05.2018

A Troller dá a largada neste sábado (5) à temporada 2018 em seu rally de regularidade com a prova inaugural em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. O campeonato este ano terá um total de quatro etapas, passando por trilhas de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, e já começa muito disputado com mais de 100 carros inscritos.

A Copa Troller já realizou várias etapas no Vale do Paraíba em outras edições – nas cidades vizinhas de Campos do Jordão, Taubaté, São José dos Campos e Guaratinguetá –, mas este é o seu primeiro rali em Pindamonhangaba. A maior parte do roteiro será dentro de uma fazenda, com trilhas típicas da região montanhosa. O campeonato conta com a supervisão da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

“Esta será sem dúvida uma das provas mais técnicas do ano, tanto para pilotagem como para navegação”, diz José Schefer Jr., diretor de Apuração da Copa Troller. “Os participantes gostam muito dessa região, por causa da rica combinação de trilhas e paisagens, e selecionamos trechos bem interessantes, incluindo subidas, descidas e passagem de rio.”

As quatro categorias de competição – Expedition, Turismo, Graduados e Master – vão percorrer cerca de 120 km de trilhas durante cinco horas, com previsão de tempo seco e muito sol. A premiação será feita após o almoço de confraternização.

A categoria Passeio, destinada a principiantes e realizada em comboio, sem contagem de pontos, terá um roteiro especial com cerca de 80 km. Nessa modalidade são permitidos até cinco passageiros por carro, sem limite de idade, o que favorece a participação de famílias.

Calendário

A Copa Troller 2018 terá quatro etapas, além de um evento especial, o Troller Brasil Festival, que fez muito sucesso em 2017. As inscrições são feitas por meio do site www.troller.com.br . Este é o calendário:

5 de maio – Pindamonhangaba, SP

9 de junho – Ponta Grossa, PR

4 de agosto – Piracicaba, SP

15 de setembro – São José, SC

10 de novembro – Troller Brasil Festival, SP