Conheça os 10 carros mais vendidos de 2016; lista

15:39 · 05.01.2017 / atualizado às 15:46

De acordo com o levantamento realizado pela Fenabrave, os emplacamentos de todos os segmentos somados (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros veículos) apresentaram queda acumulada de 20,29% em 2016, no comparativo com 2015. Ao todo, foram emplacadas 3.174.625 unidades em 2016, ante as 3.982.765 registradas no ano anterior.

Na comparação entre dezembro e novembro de 2016, o mercado automotivo apresentou alta de 14,32%. Foram emplacadas 298.917 unidades em dezembro, contra 261.479 em novembro. Já em relação a dezembro de 2015 (370.939 unidades), houve retração de 19,42%.

Lista dos 10 carros mais vendidos do País em 2016:



Em primeiríssimo lugar, Onix



Hyundai HB20 ficou em segundo lugar



Em terceiro, uma surpresa, o Ford Ka

Em quarto lugar, o Chevrolet Prisma

Em quinto lugar, o Toyota Corolla

Na sexta colocação, o Fiat Palio, que liderou as vendas em 2014

Em sétimo lugar, o Renault Sandero

Na oitava colacação, a picape Fiat Strada



Em nono lugar, o Volkswagen Gol, que por mais de 20 anos foi líder



Em décimo lugar, o Honda HR-V