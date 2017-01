Conheça o novo Ford Mustang conversível

15:15 · 24.01.2017 / atualizado às 15:19

A Ford divulgou as primeiras imagens do novo Mustang conversível depois da apresentação global da versão cupê, mostrando como será o modelo sem capota da linha que chega ao mercado norte-americano em setembro. Além da atualização no design, o esportivo traz novidades na motorização, no câmbio, na suspensão e nas tecnologias embarcadas, incluindo um painel de instrumentos totalmente digital e personalizável. A traseira exibe uma superfície mais plana para abrigar o compartimento da capota retrátil e lanternas de LED de três barras. A frente tem capô rebaixado com novas entradas de ar, faróis de LED alongados e grade mais larga. O modelo vai oferecer ainda 12 opções de rodas e três novas cores da carroceria.



O Mustang conversível será equipado com tecnologias avançadas, como assistência de frenagem autônoma com detecção de pedestres. Na cabine, o painel digital com tela de 12 polegadas pode ser personalizado, incluindo memória para o motorista registrar suas preferências, no sistema chamado Mustang MyMode.



Seus dois motores, o 2.3 EcoBoost e o V8 5.0, trazem aprimoramentos que melhoram o desempenho, junto com a nova transmissão automática de 10 velocidades, opcional. Outras novidades são a suspensão com amortecedores magnéticos MagneRide e a válvula ativa de escapamento que permite controlar o ronco do motor, disponíveis na versão GT.