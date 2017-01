Conheça o MINI mais potente do mercado

08:00 · 20.01.2017

A segunda geração do MINI Countryman apresenta uma nova potência com o MINI John Cooper Works Countryman. Sendo o mais potente da marca, com o motor 2.0 turbo de quatro cilindros, ele exibe 231 cv combinado a um sistema de tração integral ALL4. A sua aceleração é em 6,5 segundos com transmissão esportiva Steptronic de 8 velocidades. O novo modelo é 0,8 segundos mais rápido do que o MINI Cooper S Countryman ALL4, e tem velocidade máxima de 234km/h.

Entre as suas principais características, a marca também destaca: suspensão esportiva com sistema de freio Brembo e rodas de liga leve de 18 polegadas; interior do modelo personalizado com assentos esportivos John Cooper Works, recursos exclusivos padronizados incluem faróis LED, MINI Driving Modes e Comfort Access; cinco assentos móveis e um aumento significativo no espaço interno com ampliação do tamanho e versatilidade do compartimento de bagagem, em comparação com o modelo antecessor; assistente de mobilidade pessoal para uso diário e em viagens e grandes entradas de ar na dianteira.

Comparando com o seu antecessor, ele não se diferencia apenas por uma arrancada melhor, que foi aumentada em 13 cv, e pelo projeto de eficiência do sistema ALL4, mas também em dimensões externas ampliadas com um aumento de espaço, versatilidade e funcionalidade. Com um acréscimo de 17 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura, juntamente com uma distância entre eixos ampliada em 7,5 centímetros, a disponibilidade de espaço nos cinco assentos foi significativamente aperfeiçoada. O compartimento de bagagem foi ampliado para 450 litros e 1. 390 litros com bancos rebatidos. Isso torna o novo MINI John Cooper Works Countryman um modelo esportivo com todas as qualidades para fornecer uma condução extremamente prazerosa e versatilidade excepcional, ou seja, na pista de corrida, fora de rodovias asfaltadas, em tráfego intenso ou distâncias mais longas.

O novo MINI John Cooper Works Countryman será apresentado ao público pela primeira vez em abril de 2017 no Shanghai Motor Show. O lançamento para o mercado começará na primavera (do hemisfério norte) de 2017.