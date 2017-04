Conheça o berço que simula viagem de carro; veja vídeo

14:00 · 07.04.2017 / atualizado às 14:33

O berço funciona junto com um aplicativo para smartphone que permite gravar e reproduzir o movimento, luzes e sons de determinada viagem

Um novo protótipo foi apresentado pela Ford Europa. A marca desenvolveu um berço que simula um passeio noturno de carro, recurso que, como muitos pais sabem, é receita garantida para fazer o bebê dormir. O equipamento reproduz o movimento, o ruído do motor e até a iluminação das ruas quando o veículo roda à noite, efeitos que ajudam a criança a relaxar e cochilar sem precisar sair do conforto de casa.

Uma pesquisa feita no Reino Unido mostra que os pais de filhos pequenos normalmente só conseguem dormir pouco mais de cinco horas por noite. Isso representa um total de 44 dias de sono perdidos apenas no primeiro ano de vida da criança, considerando o repouso mínimo recomendado de 8 horas. O novo berço, chamado Max Motor Dreams, tem praticamente as mesmas dimensões e formas de um modelo tradicional e funciona junto com um aplicativo para smartphone que permite gravar e reproduzir o movimento, luzes e sons de determinada viagem.