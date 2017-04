Conheça mais sobre o seguro popular

14:53 · 28.12.2016 / atualizado às 14:55

Você já ouviu falar do seguro popular? A modalidade, que teve suas regras anunciadas no dia 1º de abril de 2016, ainda é nova e está sujeita a mudanças de preços e alterações nos produtos. Mesmo assim, duas seguradoras já lançaram suas versões de seguro popular. Mas, por enquanto, são voltadas mais para a região de São Paulo e Rio de Janeiro, nada anunciado por aqui no Ceará

Segundo a Bidu Corretora, a principal diferença entre o seguro tradicional e o popular é que o último aceita peças de desmonte e não originais no conserto dos carros segurados, o que não é permitido em um seguro tradicional. Por isso, ela se torna mais vantajosa para carro com mais de cinco anos de uso ou que estejam já fora da garantia. Para os novos, talvez não seja a melhor opção, afinal, o motorista corre o risco de perder a garantia da concessionária.

Com a aprovação da “Lei do Desmonte”, os desmanches de carros foram regulamentados e operam como negócios legais e fiscalizados pelos órgãos devidos. É deles que vem parte das peças que servem ao seguro popular: as originais usadas. Essa medida não só barateia o seguro, mas também permite que carros antigos sejam segurados – já que seguros tradicionais só aceitam peças originais e novas, difíceis de encontrar para modelos antigos, ou fora de linha.

Como o custo da reposição de uma peça é uma parte importante na composição do valor do seguro auto, o seguro popular tende a ser mais barato. Segundo a Superintendência de Seguros Privados (Susep) esse produto pode ser até 30% mais barato.

Além disso, nesse produto, o segurado pode escolher onde quer fazer o conserto: em uma oficina referenciada ou em qualquer oficina de sua escolha. Dependendo de onde escolher, o preço da franquia ou do prêmio se altera: se optar por utilizar apenas a rede referenciada, o valor é mais baixo, já que as seguradoras conseguem condições especiais com essas oficinas.

Em média, o prêmio do seguro popular é 26% mais barato do que os produtos tradicionais. Já a franquia do seguro popular é 30% mais cara do que a de um seguro tradicional. Ou seja, o segurado deve aumentar os cuidados para não desembolsar a franquia, que é mais cara nessa modalidade.