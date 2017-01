Conheça a cadeira de rodas que se guarda sozinha no porta-malas; veja vídeo

10:42 · 03.01.2017 / atualizado às 10:46

A Ford deu um novo passo no quesito acessibilidade. A marca registrou na Europa a patente de uma cadeira de rodas elétrica que se carrega e descarrega automaticamente no porta-malas do carro, facilitando a mobilidade dos cadeirantes. Assim, eles não irão precisar da ajuda de ninguém para guardar a cadeira, tendo mais liberdade seja na função de motorista ou passageiro.

Feita de material leve, a invenção, chamada eChair, foi desenvolvida por Gunther Cuypers, Robin Celis e David Longin, engenheiros do Campo de Provas da Ford em Lommel, na Bélgica. Com a eChair, o motorista só tem de apertar um comando na tela do celular e a cadeira de rodas se guarda sozinha no porta-malas, usando uma plataforma e tecnologia de automação. Chegando ao seu destino, basta repetir o processo no sentido inverso.

A eChair é uma das 3.200 patentes que a Ford registrou globalmente em 2016, sendo cerca de 1.500 delas só nos EUA. No total, os empregados da Ford apresentaram 8.000 novas invenções em 2016, o maior volume em seus 113 anos de história, mostrando o foco da empresa em inovação.