Confira os 15 carros mais vendidos em junho

Em junho, 16.218 unidades do modelo foram comercializadas no País ( Divulgação )

O Chevrolet Onix continua a ser, em junho, o carro mais vendido do Brasil, com 16.218 unidades comercializadas no País no período. A quantidade é quase o dobro do segundo lugar, o Hyundai HB20, com 8.292 unidades. No País, 163.517 automóveis foram emplacados no mês..Veja abaixo a lista:

No primeiro semestre, a venda de veículos novos no Ceará cresceu 7,3% em relação ao mesmo período de 2017. Ao todo, foram 52.539 emplacamentos no Estado de janeiro a junho, somando os segmentos de automóveis (20.838), comercial leve (3.323), caminhão (676), ônibus (195), e moto (27.507).

Em Fortaleza, que concentra 45% do mercado cearense, a venda de veículos apresentou crescimento de 8,4% no ano. No Brasil, considerando esses mesmos segmentos, os emplacamentos avançaram 12,2%.

Modelo Unidades vendidas 1. Chevrolet Onix 16.218 2. Hyundai HB20 8.292 3. Ford Ka 7.833 4. Renault Sandero 6.139 5. Fiat Argo 4.485 6. Jeep Compass 5.054 7. Volkswagen Gol 5.029 8. Renault Kwid 5.004 9. Volkswagen Polo 4.974 10. Fiat Mobi 4.435 11. Toyota Corolla 4.288 12 Volkswagen Virtus 4.205 13. Chevrolet Prisma 3.977 14. Jeep Renegade 3.628 15. Ford Ka Sedan 3.269

Fonte: Fenabrave