Confira os 10 carros com menos desvalorização

13:40 · 20.01.2017 / atualizado às 14:33

A Chevrolet e a Fiat são as marcas com mais representantes na lista dos 10 carros que menos perderam valor de mercado entre 2015 e 2016. No topo da lista está o modelo Cobalt ano 2015. O seu preço permaneceu quase que estável no último ano no Brasil, tendo uma leve desvalorização de 0,08% nesse período observado, quando foi negociado no País a um preço médio de R$ 37.827,00.

O Fiat Fiorino e o Peugeot Hoggar aparecem logo abaixo na lista dos seminovos que menos se desvalorizaram em 2016, com variação de preço de 0,09% e 0,15%, respectivamente. Veja a lista completa abaixo:

Segundo levantamento da plataforma AutoAvaliar, sistema de gestão de vendas e estoques utilizado em mais de 1,3 mil concessionárias de veículos e cerca de 20 mil revendedores multimarcas no Brasil, o entre os 20 modelos de seminovos mais procurados em 2016, o Hyundai HB20s 2014 foi o campeão de vendas, seguido pelo Ford Fiest 2014, na segunda colocação, e pelo Chevrolet Celta 2012, que aparece em terceiro na lista.