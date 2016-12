Conceito Q8 é estrela da Audi em Detroit

11:59 · 29.12.2016

Durante o Salão Internacional do Automóvel de Detroit, em janeiro, a Audi já anunciou que vai apresentar o conceito Q8. Com essa medida, a marca inaugura um novo segmento para a categoria de SUVs grandes. “Com o conceito Q8, criamos um novo modelo de topo na nossa linha Q. Seu design forte evoca esportividade e prestígio”, afirma Marc Lichte, Chefe de Design da Audi. “Além disso, acreditamos que um aspecto importante deste showcar é o interior espaçoso com quatro confortáveis assentos, mesmo com a linha do teto reta”, completa. Muitos dos elementos de design do Q8 são remanescentes dos Audi Ur-quattro da década de 1980, que incluem uma coluna C extremamente reta e larga e para-lamas proeminentes. Essas proporções balanceadas dão ênfase às rodas dianteiras e traseiras – característica típica quattro.