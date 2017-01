Começam as vendas da linha 2018 do Etios

12:30 · 24.01.2017 / atualizado às 13:09

Tem início hoje as vendas da linha 2018 do Etios com preços a partir de R$ 45.990,00 na versão com motor 1.3L Dual VVT-i de até 98 cv de potência. Mas, também tem disponível o 1.5 flex que rende 107 cv de potência a 5.600 rpm, quando abastecido com etanol, e 102 cv, também a 5.600 giros, com gasolina. Quanto a transmissão, o modelo continua sendo equipado com o câmbio manual de seis velocidades e automática, de quatro, porém, a partir de agora, somente as versões X e XS contam com as duas opções, enquanto a Ready, XLS, Cross e Platinum são oferecidas apenas com caixa automática.

Como novidade, o modelo passa a contar com design externo renovado, recentemente introduzido nas versões Ready e Platinum. É o caso da nova frente, com destaque aos para-choques e grade modificados. Para a versão XLS foi adicionado um diferencial com saias laterais (antes disponível apenas na Platinum), enquanto a Platinum ganhou um detalhe cromado na grade dianteira e tapetes de carpete.

Equipamentos

Desde a versão de entrada X, a linha 2018 traz de série itens como o Toyota Smart Screen, computador de bordo, antena externa do tipo short pole e banco traseiro com encosto rebatível. Conta também com direção eletroassistida progressiva (EPS); ar-condicionado; abertura interna do porta-malas e do tanque de combustível; chave com comando de abertura e fechamento das quatro portas; console central com dois porta-copos dianteiros e um traseiro; para-sol com espelho de cortesia para motorista e passageiro; alarme de advertência para portas abertas, chave na ignição e cinto de segurança; vidros dianteiros e traseiros com acionamento elétrico, sendo o do motorista com função auto-down; travas elétricas; entre outros itens de conforto, conveniência e segurança, além dos obrigatórios airbag duplo dianteiro e freios com sistema ABS de última geração.

A versão XS adiciona os seguintes itens, partindo da versão X: sistema de áudio que reproduz arquivos de MP3 com função Bluetooth e entradas auxiliar e USB; controle de velocidade de cruzeiro (versão automática); controle de áudio e do computador de bordo no volante; difusores do ar-condicionado e base da manopla da alavanca da transmissão cromados; abertura do porta-malas por meio de um botão; bancos com tecido em duas cores; descansa-braços no assento do motorista (somente na versão automática); alto-falantes e tweeters; além da função EcoWallet no computador de bordo, que permite ao motorista colocar o valor pago pelo litro do combustível, possibilitando o cálculo e o monitoramento do valor gasto durante uma viagem.

A edição especial Ready, que já conta com o design renovado que passa a integrar toda a linha Etios 2018, é baseada na versão XS hatchback com transmissão automática e tem acessórios internos exclusivos. Entre os itens estão bolsa organizadora e tapetes para porta-malas; suporte para bolsas/mochilas; sensor de estacionamento traseiro na cor do veículo e sistema multimídia Toyota Play, antes presente somente na versão topo de linha Platinum, com áudio, Bluetooth®, TV digital, DVD e GPS integrado.

A versão XLS agrega todos os equipamentos da versão XS, mais rodas de liga leve de 15 polegadas (nas versões X e XS as rodas são de 14 polegadas e revestidas por calotas); sistema de áudio com tela touch screen, que permite espelhamento de smartphones; faróis de neblina; acabamento cromado na tampa do porta-malas; revestimento do volante em padrão couro; retrovisores externos com indicadores de seta integrados e acabamento dos bancos Comfort Drive (padrão couro).

A Cross, disponível apenas na carroceria hatchback, não possui alteração de design, já que conta com detalhes exclusivos que enaltecem sua vocação aventureira. No entanto, se diferencia da XLS pelo desenho das rodas de liga leve, costura exclusiva dos bancos, manopla do câmbio com acabamento em couro e jogo de tapetes com a inscrição Cross.

A versão topo de linha Platinum conta com todos os itens da versão XLS, mais rodas de liga leve de 15 polegadas com design esportivo; manopla de câmbio em couro; máscara negra na lanterna traseira; detalhe cromado na grade; aerofólio (na versão sedã); tapetes de carpete e sistema multimídia Toyota Play, com áudio, Bluetooth®, TV digital, DVD e GPS integrado.

Confira o preço de cada versão abaixo: