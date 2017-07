Começa pré-venda do novo XC60 no Brasil

08:57 · 06.04.2017

A partir deste mês começa a pré-venda do novo Volvo XC60, o qual teve sua apresentação mundial no Salão do Automóvel de Genebra, em março. Ele chega no segundo semestre ao Brasil com três novos equipamentos de segurança, que oferecem ao condutor assistência automática em manobras para evitar possíveis colisões.

O City Safety foi atualizado no XC60 para incluir o suporte à direção, que entra em ação quando a frenagem automática sozinha não seria suficiente para evitar uma colisão em potencial. Nessas circunstâncias, o carro oferecerá assistência à manobra para evitar o obstáculo à frente. O suporte de direção atua entre 50 km/h e 100 km/h.

A Volvo Cars também acrescentou um sistema chamado Mitigação de Pista Oposta (Oncoming Lane Mitigation), que ajuda os motoristas a evitar colisões com veículos que se aproximem vindos da pista contrária. Esse recurso funciona ao avisar o motorista distraído que invade a faixa oposta, oferecendo suporte automático à direção e conduzindo o veículo de volta à sua própria pista, fora do caminho de qualquer outro automóvel que esteja vindo. O sistema é ativado entre 60 e 140 km/h.

Já o Sistema de Informação de Ponto Cego (Blind Spot Information System) também foi atualizado. Agora, o recurso inclui a função de assistência ao volante, que ajuda a evitar choques em potencial com veículos escondidos num ponto cego ao conduzir o carro de volta à sua própria pista e fora do perigo.

O novo XC60 receberá também sistemas de segurança de última geração, como os modelos da série 90, que incluem Detecção de Animais Grandes (Large Animal Detection), Mitigação de Saída de Estrada (Run-off Road Mitigation) e recurso de direção semiautônoma (Pilot Assist).

Reserva

Para a pré-venda, o consumidor paga R$ 20 mil, reembolsáveis em caso de desistência da compra. O novo XC60 será vendido inicialmente com motor a gasolina T5 AWD (254 hp). As versões disponíveis são Momentum, Inscription e R-Design.