Citroën C4 Picasso já está liberado em quatro configurações

15:30 · 06.06.2017

A partir da versão Intensive, o painel do Novo Citroën C4 Picasso é estruturado em torno de duas telas: uma tela tátil de 7" e uma tela panorâmica de 12" de alta definição

Chegou o Novo Citroën C4 Picasso, com mudanças no design, possibilidade de carroceria bi tom, maior conectividade (Apple Car Play™, Android Auto® e sistema GPS 3D) e novas tecnologias, entre eles alerta e correção de desvio involuntário de trajetória e reconhecimento de placas de velocidade.

O motor é o THP Turbo de 165 cv e caixa de câmbio automática sequencial de 6 marchas equipada com Paddle Shifts, direção elétrica, faróis bi xenon auto-direcionais e um ambicioso pacote de segurança veicular.

Concebido na França e fabricado no Centro de Produção da PSA em Vigo, na Espanha, o modelo é oferecido em duas silhuetas: C4 Picasso, para cinco ocupantes, e o Grand C4 Picasso, para sete pessoas, ambas disponíveis nas versões Seduction e Intensive. O preço sugerido é a partir de R$ 121.400 e o Novo Citroën Grand C4 Picasso a partir de R$ 131.400.

Entre os equipamentos, o Novo C4 Picasso oferece, já na versão de entrada Seduction, oferece:

- Bancos em tecido Milazzo Grey e painel de bordo grafite;

- Ar condicionado automático digital Bi-Zone com comandos touchscreen na tela de 7" e saídas de ar traseiras;

- Limpador do para-brisa automático com detector de chuva;

- Faróis com acendimento automático;

- Central multimídia com touchscreen de 7”, MP3, comandos no volante, entrada auxiliar, Bluetooth e USB;

- Faróis de neblina;

- Bancos traseiros individuais, reclináveis, dobráveis, com regulagem longitudinal;

- Freio de estacionamento elétrico & função Hill Assist;

- ESP + ASR (antipatinagem) + Controle de Tração Inteligente;

- Para-brisa Zenith com proteção térmica;

- Volante revestido de couro;

- Fixação ISOFIX de 3 pontos para cadeiras de crianças nos bancos traseiros;

- Rodas de liga leve de 17" diamantadas pretas tipo MAMBA;

- Pack Criança: cortinas na 2ª fileira, espelho convexo, bancos da 2ª fileira deslizante e mesinhas de avião;

- Sensor de estacionamento traseiro;

- Vidros, travas e retrovisores elétricos – com rebatimento elétrico;

- GPS 3D + Mirrorscreen + tethering Wifi

A versão Intensive acrescenta os seguintes equipamentos:

- Tela panorâmica de12'' High Definition + 4 grupos de comandos no volante;

- Friso lateral externo cromado;

- Faróis de neblina com Cornering Light;

- Alarme periférico e volumétrico;

- Câmera de ré + iluminação do chão perto da porta;

- Entrada e acesso mãos livres + botão Start/Stop;

- Lanternas de LEDs com efeito 3D + piscas dianteiros em LED e vidros pigmentados;

- Pack Visibilité: teto panorâmico e faróis auto-direcionais com xenon

Já no Novo Citroën Grand C4 Picasso, com silhueta exclusiva de 7 lugares, a versão Seduction contempla:

- Capacidade para sete ocupantes;

- Barras de teto longitudinais.

A versão Intensive acrescenta os seguintes equipamentos:

Com o Pack Comfort opcional, a Intensive passa a ter, também, bancos em meio-couro Cinza/tecido Finn com sistema Relax e Park Assist (Câmera 360° e sistema de ponto cego). A opção Pack Luxe acrescenta bancos em couro preto Claudia com sistema Relax, Park Assist e Park Drive Assist (Auxilio de manobra em estacionamento, reconhecimento de placas e alerta e desvio involuntário de faixa) e kit Multimidía com duas telas no encosto de cabeça dos bancos da 1ª fileira.