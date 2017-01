Chuvas aumentam a chance de impactos no carro

10:30 · 19.01.2017 / atualizado às 10:38

Comuns nos meses de verão, as chuvas colaboram para o aumento de buracos nas ruas e estradas de todo o País e também em todo o Ceará. Por esse motivo, é preciso ficar atento às condições de dirigibilidade das vias para evitar que itens como o catalisador sejam danificados. De acordo com a Umicore, principal fabricante do componente no País, esse cuidado é necessário principalmente quando a peça está localizada sob o assoalho do veículo.

“Impactos causados por estradas desniveladas ou mal conservadas podem causar a quebra da cerâmica do componente em carros que possuem o catalisador nesta posição. Por isso, em casos de grandes choques é importante levar o veículo para uma revisão não só do catalisador, mas dos pneus, rodas e itens da suspensão”, recomenda Cláudio Furlan, gerente Comercial da Umicore.