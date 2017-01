Chevrolet Onix: o carro mais vendido de 2016

14:58 · 04.01.2017

Onix teve 153.300 unidades vendidas em 2016 no Brasil

O grande destaque de 2016 foi o Chevrolet Onix, que emplacou 153,3 mil unidades ao longo de 2016, um recorde histórico para o modelo. O volume é cerca de 22% superior ao registrado em 2015 apesar das dificuldades que atravessa o setor.

As mais de 18 mil unidades registradas em dezembro também representaram um marco inédito mensal para o Chevrolet Onix que passou por evoluções estéticas, mecânicas e tecnológicas na linha 2017, alancando índices de melhoria no consumo de combustível de até 18%. Tudo isso ajudou a consagrar o Onix como o carro preferido do consumidor brasileiro pelo segundo ano consecutivo.