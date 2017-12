Chevrolet foi a marca mais 'googlada' em 2017; veja ranking

12:02 · 22.12.2017 / atualizado às 14:58

O levantamento do Google sobre os carros mais procurados no ano no Brasil apontou que Onix, Civic, Creta e Saveiro foram os modelos que geraram mais interesse na Busca em 2017. Entre os insights, somente em dezembro, 62% das buscas por automóveis foram feitas por um smartphone, quanto no mesmo período do ano passado, foram 54%. Confira abaixo as principais dúvidas relacionadas ao meio automotivo e as marcas mais googladas.

Hatch

1.Chevrolet Onix

2. Hyundai HB20

3. Volkswagen Gol

4. Fiat Argo

5. Renault Kwid

6. Fiat Palio

7. Volkswagen Fox

8. Honda Fit

9. Ford Ka

10. Fiat Uno

Sedan

1. Honda Civic

2. Toyota Corolla

3. Honda City

4. Chevrolet Cruze

5. Chevrolet Prisma

6. Volkswagen Jetta

7. Renault Logan

8. Ford Fusion

9. Hyundai HB20S

10. Nissan Versa

SUV

1. Hyundai Creta

2. Ford Ecosport

3. Nissan Kicks

4. Jeep Compass

5. Honda HR-V

6. Renault Captur

7. Renault Duster

8. Hyundai ix35

9. Land Rover Evoque

10. Chevrolet Tracker

Picape

1. Volkswagen Saveiro

2. Chevrolet S10

3. Toyota Hilux

4. Fiat Strada

5. Ford Ranger

6. Mitsubishi L200

7. Fiat Toro

8. Nissan Frontier

9. Volkswagen Amarok

10. Dodge Ram

Marcas por volume de buscas

1. Chevrolet

2. Fiat

3. Volkswagen

4. Honda

5. Hyundai

6. Ford

7. Renault

8. Toyota

9. Nissan

10. BMW

Marcas com maior crescimento em buscas (2017 vs 2016)

1. Renault

2. Porsche

3. Koenigsegg

4. Jaguar

5. Dodge

6. JAC

7. Lexus

8. Alfa Romeo

9. Lamborghini

10. Maserati

O que é?

1. O que é carro híbrido?

2. O que é câmbio CVT?

3. O que é motor ap?

4. O que é freio ABS?

5. O que é motor aspirado?

6. O que é câmbio dualogic?

7. O que é carro SUV?

8. O que é arrefecimento do motor?

9. O que é tucho do motor?

10. O que é catalisador automotivo?

Como?

1. Como comprar um carro?

2. Como funciona câmbio automático?

3. Como usar câmbio automático?

4. Como funciona câmbio CVT?

5. Como se escreve Hilux?

6. Como funciona câmbio automático HB20?

7. Como comprar o primeiro carro?

8. Como funciona freio ABS?

9. Como será o novo Fox 2018?

10. Como funciona Fusion híbrido?