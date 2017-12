BMW X5 M chega ao Brasil por R$ 648.950

08:29 · 24.12.2017

Com estreia prevista para o 1º semestre de 2018, o novo BMW X5 M virá equipado com o motor V8 de 4.395 cm³, dotado de tecnologia M TwinPower Turbo e capaz de entregar 575 cv de potência, a partir de 6.000 rpm, e 750 Nm de torque máximo, entre 2.200 e 5.000 rpm. A aceleração é em apenas 4,2 segundos e pode alcançar a velocidade máxima de 250 km/h, limitada eletronicamente. O câmbio esportivo automático M Steptronic é de oito marchas com alavancas para troca de marchas atrás do volante (paddle-shift). Ele vem ainda com sistema de tração inteligente e integral BMW xDrive.

Entre os equipamentos estão as rodas de liga leve de 21", faróis full-LED adaptativos, teto solar elétrico panorâmico, sistema de TV digital, com entretenimento traseiro, ar-condicionado automático, com controle de quatro zonas, sistema de reconhecimento de pedestres Night Vision e alerta de mudança involuntária de faixa Lane Change Warning.

Para completar, tem ainda Head-up display colorido; bancos dianteiros multifuncionais ‘M’ com aquecimento e ajuste lombar, seis airbags – duplos frontais, laterais dianteiros e tipo cortina dianteiros e traseiros –, controles de estabilidade e tração, e freios a disco ventilados e com ABS.

O modelo será vendido por R$ 648.950 e disponibilizado nas autorizadas em oito cores externas, sendo uma sólida (Branco Alpino) e outras sete de acabamento metálico (Preto Safira, Branco Mineral, Preto Carbono, Silverstone, Vermelho Melbourne, Azul Long Beach e Cinza Donington.