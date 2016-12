BMW tem novo centro de desenvolvimento para condução autônoma

12:31 · 23.12.2016 / atualizado às 12:37

Novo local reunirá profissionais dedicados ao desenvolvimento do BMW iNEXT

A BMW lançou o INEXT, seu primeiro modelo elétrico totalmente autônomo e conectado à internet. Ele está programado para ser realidade em 2021 e com ele uma ampla gama de modelos altamente automatizados de todas as marcas da empresa será revelada em seguida. Mas, para conseguirem atingir essa meta, a marca está associando sua experiência no desenvolvimento de veículos conectados e de condução automatizada a um novo campus situado em Unterschleissheim, perto de Munique, na Alemanha.

Com essa nova instalação, os conhecimentos que estão espalhados em várias localidades irão se reunir em Unterschleissheim. Mais de 2.000 funcionários trabalharão no local durante as próximas etapas do projeto de condução totalmente automatizada, desde o desenvolvimento do software até os testes em pista. "O caminho rumo à condução totalmente automatizada é uma oportunidade para a indústria automobilística da Alemanha. A decisão de desenvolver e realizar testes em pista destes veículos, nos arredores de Munique, mostra como o BMW Group e toda a região podem se beneficiar dessa mudança na indústria automobilística", explica Klaus Fröhlich, membro do Conselho de Administração, responsável pelo Desenvolvimento no BMW Group.

No novo campus, os desenvolvedores de software serão capazes de pegar um código que acabaram de registrar e testá-lo em um veículo real. "Estamos combinando as vantagens de uma start-up, como flexibilidade e rapidez, com os de uma empresa estabelecida, como segurança do processo e experiência de industrialização", acrescenta o chefe de Desenvolvimento. "O futuro centro de desenvolvimento para a condução autônoma nos permitirá lançar o BMW iNEXT, o primeiro BMW autônomo, no mercado em 2021", afirma Fröhlich. O BMW Group pretende iniciar os testes com veículos altamente automatizados em ambiente urbano, em Munique, ainda em 2017.