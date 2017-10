BMW Série 4 Cabrio Sport chega por R$ 299.950

09:46 · 15.10.2017

O novo BMW Série 4 Cabrio Sport 2017/2018 está nas concessionárias repleto de novidades. Entre as principais: novas rodas de liga leve esportivas Star Spoke de 19 polegadas, novos materiais de acabamento interno e itens inéditos, como faróis de LED e preparação para Apple CarPlay. O preço do BMW 430i Cabrio Sport em Fortaleza é de R$ 299.950, inclusive tem um exemplar na cor vinho chegando na próxima semana. Em caso de encomenda, o modelo demora cerca de 10 dias para chegar.

Das características, a capota rígida retrátil pode ser acionada com o simples toque de um botão, o porta-malas, por sua vez, é de fácil acesso mesmo com a capota rebaixada e oferece espaço para até 370 litros de bagagens. Os materiais utilizados nos revestimentos ganham especial destaque. Além de peças feitas em alumínio Carbon Dark com detalhes em Pearl Gloss Chrome, o couro Dakota predomina nos assentos e guarnições internas das portas.

Motor surpreendente

Sob o capô está acomodado um motor de quatro cilindros, 2.0 litros, com tecnologia TwinPower Turbo e capaz de entregar 252 cv de potência, a 5.200 rpm, e torque máximo de 350 Nm, entre 1.450 e 4.800 rpm. A aceleração é em apenas 6,3 segundos. A transmissão é automática de oito marchas, com alavancas posicionadas atrás do volante para efetuar trocas de marcha, e a tração é traseira, um dos legados da marca bávara.

Em tecnologia, ele vem com BMW Driving Experience com função Eco Pro - capaz de reduzir o gasto de combustível em até 20% -, Sistema Auto Start/Stop, Regeneração de Energia de Frenagem e Função Coasting, em que o motor é desacoplado da transmissão quando o motorista tira o pé do acelerador, entre velocidades de 45 e 130 km/h, contribuindo também para a redução do consumo de combustível e emissões.

De série

O cardápio inclui dispositivos como controle de velocidade de cruzeiro, sensores de estacionamento traseiro (com câmera traseira) e de chuva, tela de alta resolução de 8,8 polegadas, defletor de ar, bancos elétricos esportivos com memória e cinto de segurança integrado aos assentos dianteiros, e pacote de luzes internas. O modelo conta ainda com assistente de farol alto, cuja função é alternar fachos de luz baixa ou alta conforme a presença de veículos à frente ou em sentido contrário, e Comfort Access, que permite acessar o veículo e acionar a ignição sem utilizar a chave, e abrir o porta-malas automaticamente movimentando o pé sob o para-choque traseiro.

Em segurança, tem ainda sistema de segurança de capotamento, quatro airbags – duplos frontais e laterais dianteiros –, freios a disco ventilado com ABS, e controles de estabilidade e tração e pneus BMW Star Marking com tecnologia Run-Flat.

Cores e revestimentos

O conversível é oferecido em nove cores externas, sendo uma sólida (Branco Alpino) e oito de acabamento metálico (Preto Safira, Prata Glacial, Cinza Mineral, Azul Imperial, Vermelho Melbourne, Branco Imperial, Snapper Rocks Blue e Sunset Orange). Já o interior, possui várias combinações de revestimentos de couro Dakota e costuras nas cores preto, marrom, vermelha e Oyster.